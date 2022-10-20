وفق الشكاوى.. "الطيران المدني" تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لسبتمبر

وأوضحت "الهيئة" أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر سبتمبر الماضي، أشار إلى أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي كان أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.3% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر سبتمبر؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع شكويين، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%، كما جاء مطار الأمير نايف الدولي كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%، وأخيرًا في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 7% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكويين وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%.