نيابة عن وزير الخارجية.. الرسي يشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي لمنظمة التعاون الإسلامي

نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وشهد الاجتماع حضور أمين عام المنظمة، وأصحاب المعالي وزراء وممثلي الدول الأعضاء، حيث جرى استعراض الجهود المشتركة، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للدول الأعضاء.