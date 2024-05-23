"الجضعي" يزور مركز عمليات الحج بـ"الغذاء والدواء" وصالة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز

زار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مركز عمليات الحج التابع للهيئة في المنطقة الغربية؛ لمتابعة سير أعمال الخطة التشغيلية لموسم حج 1445هـ.
واطلع على أعمال الرقابة والتفتيش والدعم الميداني، والعمليات التشغيلية اليومية للمهام الرقابية، والتقارير الدورية، وآلية دخول وصرف الأدوية الواردة من مكاتب شؤون الحجاج.
كما اطلع "الجضعي" على سير عمل "الغذاء والدواء" في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإجراءات فسح ورقابة المنتجات الواردة من الخارج، إلى جانب تنظيم ورش عمل لشرح ضوابط وشروط فسح المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بمكاتب شؤون الحجاج استفاد منها (9) دول.
يُذكر أن مركز عمليات الحج تم إنشاؤه في "الهيئة" ليقوم بالتنسيق مع مراكز عمليات الحج الأخرى للجهات الحكومية ومواءمة الأعمال معها، وتوجيه أعمال الرقابة والتفتيش والدعم الميداني ومتابعة العمليات التشغيلية اليومية للمهام الرقابية في المنطقة.
ومنذ بدء أعمال موسم حج هذا العام، أسهم المركز في تقديم أكثر من 400 خدمة للمستفيدين شملت تقديم استشارات ذكية وورش عمل وغيرها من الخدمات.