"الجضعي" يزور مركز عمليات الحج بـ"الغذاء والدواء" وصالة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز

كما اطلع "الجضعي" على سير عمل "الغذاء والدواء" في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإجراءات فسح ورقابة المنتجات الواردة من الخارج، إلى جانب تنظيم ورش عمل لشرح ضوابط وشروط فسح المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بمكاتب شؤون الحجاج استفاد منها (9) دول.