جناح "السياحة" في لندن يعرض فرصًا استثنائية لشركاء السياحة العالميين

وكان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "مستقبل السياحة" قال فيها: "إن سوق السياحة والسفر في المملكة المتحدة حريص على بناء الشراكات مع السعودية والتوسع في الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة في السعودية، والتي تعد الوجهة الأسرع نموًا في مجموعة العشرين، حيث شهدت نموًا بنسبة 121% على أساس سنوي بعد جائحة كورونا، وهو ما يؤكد ثقة القطاع السياحي العالمي في السياحة السعودية، ويُظهر جليًا رغبة المهتمين في التعرف على موطن الأصالة العربية".