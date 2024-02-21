"منتدى الإعلام" يناقش "دور الدبلوماسية في تعزيز التعاون الدولي"

ناقشت جلسة "الدبلوماسية من أجل عالم مزدهر" ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، دور الدبلوماسية في تعزيز التعاون الدولي وبناء علاقات قوية بين الدول.
وأوضح السفير المصري لدى المملكة أحمد فاروق؛ أن وظيفة الدبلوماسي ليست تقليدية وإنما هي مهنة يجب العمل عليها لتطويرها، ومن الضروري أن تتوافر لدى الدبلوماسي مهارات التعامل مع المشكلات وامتصاص الصدمات.
وأكد سفير جيبوتي بالسعودية ضياء الدين سعيد؛ أن الدبلوماسية هي وسيلة تخدم السياسة الخارجية للدولة وأهدافها ومصالحها وبناء العلاقات والتقارب والتعايش السلمي.
بدوره قال السفير البلجيكي باسكال غريكوار؛ إن الدبلوماسية مهمة في الاتصال مع التركيز على تحسينها والاهتمام بضرورة بناء وإقامة العلاقات الجيدة بين الدول.