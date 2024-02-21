"منتدى الإعلام" يناقش "دور الدبلوماسية في تعزيز التعاون الدولي"

ناقشت جلسة "الدبلوماسية من أجل عالم مزدهر" ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، دور الدبلوماسية في تعزيز التعاون الدولي وبناء علاقات قوية بين الدول.