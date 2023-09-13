20 عملية زراعة أعضاء من 8 متوفين دماغيًا تسهم في إنقاذ حياة 19 مواطنًا

وقد تم ذلك في كل من مستشفى الملك خالد بحفر الباطن، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بمدينة جدة، ومدينة الملك سعود الطبية والمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض، ومستشفى المانع الطبي في المنطقة الشرقية، إضافةً إلى مستشفى كليفلاند ومستشفى برجيل في أبوظبي.