"البسامي" يرأس وفد "الداخلية" في أعمال المؤتمر الـ47 لقادة الشرطة والأمن العرب

وتسلّم الفريق البسامي، جائزة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لأفضل فيلم توعوي في محوري "أهمية حث مدمني المخدرات على التقدم لمراكز علاج الإدمان"، و"خطورة استغلال العملات الرقمية المشفرة لتمويل العمليات الإرهابية"، وذلك ضمن مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة سنوياً للتوعية بالجريمة والوقاية من مخاطرها.