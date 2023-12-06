"البسامي" يرأس وفد "الداخلية" في أعمال المؤتمر الـ47 لقادة الشرطة والأمن العرب

رأس مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفد وزارة الداخلية في أعمال المؤتمر الـ(47) لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد في المملكة المغربية.
وناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الـ(46) لقادة الشرطة والأمن العرب ومؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2023م، والتجارب الأمنية المتميزة، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة، وتقرير أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2023.
وتسلّم الفريق البسامي، جائزة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لأفضل فيلم توعوي في محوري "أهمية حث مدمني المخدرات على التقدم لمراكز علاج الإدمان"، و"خطورة استغلال العملات الرقمية المشفرة لتمويل العمليات الإرهابية"، وذلك ضمن مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة سنوياً للتوعية بالجريمة والوقاية من مخاطرها.