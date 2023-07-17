"جامعة طيبة" تُحذِّر من معرفات مجهولة تنشر معلومات مغلوطة عن عمليات وآليات القبول والتسجيل

أشارت جامعة طيبة في بيان لها حول عمليات وآليات القبول والتسجيل إلى ما تم رصده من معرفات مجهولة في شبكات التواصل الاجتماعي، تعمل على نشر معلومات مغلوطة عن عمليات وآليات القبول والتسجيل بجامعة طيبة للعام الجامعي 1445هــ، وادعاء بعضها ضمان عملية القبول بالجامعة، وانتحال بعضها الآخر معرفات مسؤولي القبول، وتقديم معلومات مغلوطة، وطلب الحصول على البيانات الشخصية للأفراد.
وأوضحت الجامعة أنها تضمن الشفافية الكاملة في القبول في الجامعة، وتعمل بكل جهد على توفير المعلومة الدقيقة عن القبول عبر التواصل المباشر من خلال معارض القبول الميدانية، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية، وموقع الجامعة الإلكتروني، والوسائل الاتصالية المعلنة.. كما أنها أتاحت لكل متقدم أن يتابع من خلال حسابه الخاص في القبول جميع مراحل القبول أولاً بأول، وجميع الأدلة والإرشادات الخاصة بالقبول. كما يمكن متابعة الحساب الرسمي للجامعة، وحساب عمادة القبول والتسجيل على تويتر؛ للحصول على جميع التفاصيل والمعلومات، والإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بعملية القبول، التي يتم نشرها بشكل منتظم يوميًّا.
وحذرت الجامعة بشدة من التعامل مع الحسابات المجهولة التي تسوّق الوهم وتسعى لاستغلال فترة القبول، كما تحذر من خطورة تزويدهم بالمعلومات الشخصية.
وأكدت الجامعة أنها اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة لكل ما تم رصده من معرفات وحسابات تحاول استغلال فترة القبول، وضد المنصات التي تقدم معلومات غير صحيحة وبدون مصدر؛ لحماية طلبتها والمتقدمين لها ومنسوبيها من تزوير وانتحال معرفاتهم.. داعية للتواصل حول أي استفسار من خلال رقم القبول ومنصات الجامعة على تويتر، وعلى موقع الجامعة الرسمي.