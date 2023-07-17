"جامعة طيبة" تُحذِّر من معرفات مجهولة تنشر معلومات مغلوطة عن عمليات وآليات القبول والتسجيل

وأوضحت الجامعة أنها تضمن الشفافية الكاملة في القبول في الجامعة، وتعمل بكل جهد على توفير المعلومة الدقيقة عن القبول عبر التواصل المباشر من خلال معارض القبول الميدانية، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية، وموقع الجامعة الإلكتروني، والوسائل الاتصالية المعلنة.. كما أنها أتاحت لكل متقدم أن يتابع من خلال حسابه الخاص في القبول جميع مراحل القبول أولاً بأول، وجميع الأدلة والإرشادات الخاصة بالقبول. كما يمكن متابعة الحساب الرسمي للجامعة، وحساب عمادة القبول والتسجيل على تويتر؛ للحصول على جميع التفاصيل والمعلومات، والإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بعملية القبول، التي يتم نشرها بشكل منتظم يوميًّا.