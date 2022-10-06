النيابة العامة: مليونا ريال غرامة و٣ سنوات سجن لكل من يرتكب جريمة معلوماتية

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة: كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، مع مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها.