النيابة العامة: مليونا ريال غرامة و٣ سنوات سجن لكل من يرتكب جريمة معلوماتية

قالت النيابة العامة إن وعيك بالممارسات الوهمية المنطوية على طرق احتيالية باتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة للاستيلاء على أموال الآخرين يجنبك مخاطر هذه الأنشطة المجرمة، وتبعات المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة: كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، مع مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها.