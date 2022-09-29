مزاد وترفيه.. "مهرجان العلا للتمور 3" يواعد انطلاقته غدًا.. "ذُوق فخرنا"

ويستمر المهرجان لمدة 4 أسابيع خلال يومي الجمعة والسبت؛ بهدف استقطاب الزوار من محافظة العلا وخارجها، ويضم المهرجان مزاد التمور، والذي يبدأ من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا، فيما تنطلق فعاليات الحرف اليدوية والمنتجات المحلية والترفيهية من 5 مساءً إلى 11 مساءً، وذلك في منطقة السوق، بالإضافة إلى أنشطة المأكولات المتنوعة التي تشمل ضمن مكوناتها التمور، وكذلك الفنون المحلية المتصلة بالإرث الثقافي، وستكون هناك فعالية خاصة في 22 أكتوبر باسم "الشنّة"، وهي أحد موروثات أهل العلا لحفظ التمور قديمًا.