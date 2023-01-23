ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية يحتضن الأشواط المؤهِّلة للسباقات المصاحبة لـ"كأس السعودية"

وتشهد أمسية الجمعة انطلاق سباق جائزة "سعد بن مشرف" في عامها الثاني، يتبعها كأس عميد المدرّبين وأحد أبرز من خدم السباقات السعودية خيّالًا، ومدربًا، ومالكًا، ومساهمًا في لجان النادي المختلفة، مشرف بن مطلق.