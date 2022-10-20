"هيئة النقل" تجدد رخصة تشغيل السكك الحديدية لقطاري الشمال والشرق

جاء ذلك ضمن اختصاص الهيئة العامة للنقل في التنظيم والإشراف على خدمات النقل السككي في المملكة، ويشمل التجديد لرخصة تشغيل السكك الحديدية لقطار الشمال تمديد عمليات التشغيل للخط الحديدي من الرياض إلى الشمال الغربي باتجاه الحديثة قرب الحدود الأردنية، مروراً بكلٍ من: المجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات، بطول 1,250 كم، وكذلك تمديد عمليات التشغيل لقطار الشمال للشحن.