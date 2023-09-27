جامعة نايف العربية تُميط اللثام عن 700 إصدار علمي محكم في "الأمن الشامل"

تشارك جامعة نايف العربية في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 في إطار تنفيذها للخطة الإعلامية العربية الثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب لنشر الوعي والثقافة الأمنية، في سياق جهودها واهتماماتها بمجالات البحث العلمي والنشر الذي يعد أحد مرتكزات الجامعة الأساسية.
وتأتي مشاركة الجامعة بإصداراتها التي بلغت ما يزيد على (700) إصدار علمي محكم؛ إدراكًا للدور المهم لمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي يعد أحد أكبر الفعاليات الثقافية على الصعيد العربي والإقليمي؛ حيث سيشتمل جناح الجامعة رقم (G23) على عرض لإصداراتها العلمية والإعلامية والتوعوية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية في تخصصات الوقاية من الجريمة، والأدلة الجنائية، ونظم العدالة الجنائية والأمن السيبراني، إضافة إلى إصدارتها في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة والاتجار بالبشر التي أضحت مراجع رئيسية للباحثين في هذه المجالات عربيًّا ودوليًّا.
وسيعرض الجناح أفلامًا وثائقية تُعرّف بأنشطة الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من الإنجازات التي حققتها في مجال اختصاصها واهتمامها؛ كمكافحة الإرهاب والمخدرات وعلوم الجريمة، والأمن الوطني، وحقوق الإنسان، وغيرها.
وتسعى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب) من خلال هذه المشاركات في المعارض الدولية، إلى تعزيز انتشار الكتاب الأمني والثقافة الأمنية كأحد أهم أهداف الجامعة التي أكدتها استراتيجيتها 2019- 2023م؛ حيث استطاعت خلال فترة وجيزة إثراء المكتبة الأمنية العربية المتخصصة بكمّ مقدّر من الإصدارات العلمية؛ مما جعلها أحد أكبر الناشرين العرب والدوليين المتخصصين في مجال العلوم الأمنية، وكذلك حققت مركزًا متقدمًا في مجال النشر الإلكتروني.
يُذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تقوم بترجمة إصداراتها العلمية إلى عدد من اللغات العالمية، واتجهت كذلك إلى تحويل جميع إصداراتها ورسائلها العلمية وأبحاث الندوات العلمية والمؤتمرات إلى رقمية إلكترونية؛ سعيًا نحو بناء مكتبة أمنية رقمية تخدم الباحثين والمهتمين، وأتاحت إمكانية الحصول عليها عبر المستودع الرقمي والمتجر الإلكتروني في بوابتها الإلكترونية.