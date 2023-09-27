جامعة نايف العربية تُميط اللثام عن 700 إصدار علمي محكم في "الأمن الشامل"

وتأتي مشاركة الجامعة بإصداراتها التي بلغت ما يزيد على (700) إصدار علمي محكم؛ إدراكًا للدور المهم لمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي يعد أحد أكبر الفعاليات الثقافية على الصعيد العربي والإقليمي؛ حيث سيشتمل جناح الجامعة رقم (G23) على عرض لإصداراتها العلمية والإعلامية والتوعوية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية في تخصصات الوقاية من الجريمة، والأدلة الجنائية، ونظم العدالة الجنائية والأمن السيبراني، إضافة إلى إصدارتها في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة والاتجار بالبشر التي أضحت مراجع رئيسية للباحثين في هذه المجالات عربيًّا ودوليًّا.