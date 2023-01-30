مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعيد النظر لـ"معمّرة" بالتخدير السطحي

وأضاف: المريضة أخضعت لحزمة من الفحوصات الدقيقة، أهمها فحص شامل للعين؛ للتحقق من صحتها العامة، وتقييم ما إذا كانت هناك عوامل خطر قد تكون لدى المريضة، وقياس العدسة وانحناء القرنية وطول العين وغيرها، ومن ثم أجريت للمريضة عملية باستخدام تخدير سطحي، وهو عبارة عن قطرات يمتد مفعولها لنحو نصف ساعة، وهي تزيل الإحساس تمامًا، لكنها لا تمنع حركة المريض، وجرت العملية خلال "10" دقائق فقط، وتم فيها سحب الماء الأبيض، وتكللت بالنجاح، حيث استعادت المريضة قدرتها على النظر بالكامل "6/6".