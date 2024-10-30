الإسعاف الجوي ينقل حالة طارئة لمقيم من رفحاء إلى حائل

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحيا أن هذه الخطوة السريعة تأتي ضمن مسار النقل الإسعافي الجوي بين المناطق، مؤكدًا أن الإسعاف الجوي أصبح يقوم بدور هام في رفع فرص النجاة للحالات الطارئة والمهددة للحياة ضمن الإمكانيات التي وفرتها الدولة رعاها الله للاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين على أراضيها من مختلف الجنسيات على حدٍ سواء.