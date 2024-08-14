الهيئة العامة للعقار: بدء التسجيل في 10 أحياء بمدينة الرياض ابتداءً من 28 صفر الجاري

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: "المعذر الشمالي، وحي المربع، وحي الملز، وحي العليا، وحي النموذجية، وحي الزهراء، وحي الناصرية، وحي المؤتمرات، وحي الضباط، وضاحية نمار"، مُبينة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.