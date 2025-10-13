مركز الملك سلمان للإغاثة يُكثّف أنشطته الإنسانية دوليًا: مشاريع نوعية في تشاد واليمن وجنيف

في استمرارٍ لجهوده الإغاثية والإنسانية على مستوى العالم، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددًا من المشاريع النوعية في كل من تشاد واليمن، إلى جانب استعراض جهوده في محاضرة دولية بجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في جنيف.