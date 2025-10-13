مركز الملك سلمان للإغاثة يُكثّف أنشطته الإنسانية دوليًا: مشاريع نوعية في تشاد واليمن وجنيف

في استمرارٍ لجهوده الإغاثية والإنسانية على مستوى العالم، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددًا من المشاريع النوعية في كل من تشاد واليمن، إلى جانب استعراض جهوده في محاضرة دولية بجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في جنيف.
مساعدات غذائية لـ200 ألف مستفيد في تشاد
في العاصمة التشادية إنجمينا، أطلق المركز مشروع توزيع المساعدات العينية للعام 2026م، ضمن تعهد المملكة في مؤتمر المانحين لدعم النازحين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد الذي عُقد بجدة عام 2024م.
ويستهدف المشروع توزيع 61,915 سلة غذائية متكاملة في 14 ولاية، يستفيد منها نحو 200 ألف شخص من الأسر المحتاجة والنازحين داخليًا.
وأكّد القائم بالأعمال بسفارة المملكة في تشاد محمد بن عبدالعزيز السالم أن المشروع يُجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في دعم المحتاجين وتعزيز التضامن الإنساني. فيما أعرب ممثل الحكومة التشادية عن تقديره لدور المملكة في تحسين الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار في المناطق الهشة.
مشروع صحي نوعي في حضرموت لدعم النساء وأسرهن
في محافظة حضرموت، دشّن المركز حزمة خدمات صحية ضمن مشروع "بداية" لإعادة إدماج النساء المفرج عنهن وأسرهن في المجتمع، تشمل الاستشارات الطبية، صرف الأدوية، جلسات التوعية، تطعيم الأطفال، وخدمات الصحة الإنجابية والنفسية.
ويستفيد من المشروع 180 فردًا، وأشاد وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري بالدعم الذي يقدمه المركز، واصفًا إياه بـ"الركيزة الأساسية للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجًا".
حملة طبية تطوعية في عدن لجراحات الكبد والبنكرياس والغدد
في عدن، انطلقت حملة طبية تطوعية لجراحات الكبد والبنكرياس والغدد بمشاركة 19 مختصًا، نفّذ خلالها الفريق الطبي التابع للمركز 31 عملية جراحية و7 عمليات منظار، جميعها تكللت بالنجاح.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المركز لدعم القطاع الصحي في اليمن وتقديم خدمات تخصصية للفئات ذات الدخل المحدود.
استعراض دولي لجهود المملكة في جامعة السلام بجنيف
وفي جانب آخر، شارك المركز في محاضرة دولية نظّمتها جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في جنيف، بعنوان "التحديات المعاصرة للتعددية والعمل الإنساني"، قدّمتها مستشارة المشرف العام ومديرة إدارة الشراكات الدكتورة هناء عمر، بحضور أكثر من 100 طالب من 65 دولة.
واستعرضت "عمر" أبرز مبادرات المركز في دعم الاستقرار والسلام، وتطرّقت إلى التحديات التي تواجه العمل الإنساني عالميًا، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.