وزير الحج يعلن إلغاء شرط المحرم للمرأة وإصدار التأشيرة إلكترونيًّا عبر "نسك"

قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك في مملكة ماليزيا الاتحادية: "إن السعودية حكومة وشعبًا تُرحِّب بضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، ونتشرف بخدمة 31.600 حاج من مملكة ماليزيا خلال موسم 1414 هـ - 2023م".