وزير الحج يعلن إلغاء شرط المحرم للمرأة وإصدار التأشيرة إلكترونيًّا عبر "نسك"

قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك في مملكة ماليزيا الاتحادية: "إن السعودية حكومة وشعبًا تُرحِّب بضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، ونتشرف بخدمة 31.600 حاج من مملكة ماليزيا خلال موسم 1414 هـ - 2023م".
وتفصيلاً، أوضح "الربيعة" أنه تم فتح المنافسة بين شركات مُقدِّمي خدمات الحج؛ لتخفيض التكلفة على الحجاج، ورفع جودة الخدمات، وتخفيض مبلغ التأمين للحاج بنسبة 73%، وتأدية العمرة لحاملي جميع تأشيرات الدخول للمملكة، وتطوير المواقع الدينية والمعالم التاريخية.
وأضاف بأنه يتم استخراج التأشيرات إلكترونيًّا عبر منصة "نسك"، والحصول على الفيزا الإلكترونية لمدة سنة، ومتعددة الدخول، سواء من ماليزيا أو عند الوصول، وإلغاء شرط وجود المحرم للمرأة.