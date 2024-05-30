لا تفسدها بالمخالفات.. تنبيه لـ"التواصل الحكومي" عن تأشيرة وتصريح الحج وبطاقة "نسك"

أكّد مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، أن الحج رحلة إيمانية لا تُنسى، مشدداً على أهمية نظامية إجراءات الحج، مشيرًا إلى أنه لا حج بلا تصريح.
وأوضح المركز عبر إنفوجراف معلوماتى لوزارة الحج والعمرة، أن الحج رحلة إيمانية لا ينبغي للحاج أن يفسدها بالمخالفات، مؤكّدًا أنه لا حج دون تصريح أو تأشيرة.
وأبان "التواصل الحكومي": أن تصريح الحج هو للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، ويستخرج من خلال منصة "أبشر" أو منصة "حجاج الداخل" أو تطبيق "نسك".
وعن تأشيرة الحج قال: هو "للقادمين من خارج المملكة، وتستخرج من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية".
وأضاف: "بطاقة نسك بطاقة تعريفية لتمييز الحاج النظامي، وتحتوي على معلومات شاملة حوله، وتسلم للحاج بواسطة مقدمي الخدمات".
وتابع: البطاقة إلزامية للدخول إلى المشاعر، وتوجد نسخة رقمية من البطاقة عبر تطبيقَيْ: "نسك"، و"توكلنا".