لا تفسدها بالمخالفات.. تنبيه لـ"التواصل الحكومي" عن تأشيرة وتصريح الحج وبطاقة "نسك"

أكّد مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، أن الحج رحلة إيمانية لا تُنسى، مشدداً على أهمية نظامية إجراءات الحج، مشيرًا إلى أنه لا حج بلا تصريح.