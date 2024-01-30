بعد منحها لأمير الكويت.. ماذا تعرف عن الوسام الأرفع "قلادة الملك عبدالعزيز"؟

والقلادة عبارة عن سلسلة من الذهب عيار 14، حلقاتها على شكل مستطيلات، فيها زخارف عربية، بعضها عليه السيفان السعوديان، وبعضها عليه أربع نقاط من الميناء الخضراء والحمراء، ومعلق بها رصيعة من الذهب مزخرفة بالميناء البيضاء والخضراء، وفي وسط دائرة الميناء البيضاء عبارة (عبدالعزيز آل سعود) بخط ذهبي. وطول السلسلة 108 سم، وفيها 21 حلقة مستطيلة، وقُطر الرصيعة مع زخارفها 14سم. وتُعلق الرصيعة في السلسلة بقطعة من الذهب بشكل الشعار السعودي، ثم العقال، وحلقة تربط الرصيعة بها.