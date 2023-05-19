ولي العهد يترأس اجتماع القمة 32 في جدة.. ويرحب برئيس سوريا

و أعرب "أبو الغيط" في كلمته عن شكره وتقديره لحكومة المملكة ورئاستها للقمة الـ 32، ودعا الدول العربية أن تلتزم فيما بينها، وقال: مئات العرب لا زالوا لاجئين ومشردين".