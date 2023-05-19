ولي العهد يترأس اجتماع القمة 32 في جدة.. ويرحب برئيس سوريا

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعمال القمة الـ32 في جدة، بعد تسلم المملكة العربية السعودية الرئاسة من الجزائر المستضيفة السابقة للقمة.
ورحب سموه برؤساء الدول المشاركة، كما رحب برئيس الجمهورية السورية لمشاركته، وتحدث عن القضية الفلسطينية، وكذلك الملف السوداني، ورحب بالرئيس الأوكراني لمشاركته في أعمال القمة.
ودعا الأمير محمد بن سلمان، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لإلقاء كلمته.
و أعرب "أبو الغيط" في كلمته عن شكره وتقديره لحكومة المملكة ورئاستها للقمة الـ 32، ودعا الدول العربية أن تلتزم فيما بينها، وقال: مئات العرب لا زالوا لاجئين ومشردين".
وتطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية للحديث عن ملف فلسطين والسودان.