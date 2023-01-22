بـ 36 مليون ريال..عقود مشروعات خدمية متنوّعة توقّعها "أمانة نجران"

وقّعت أمانة منطقة نجران، عقوداً لمشروعات خدمية متنوعة تجاوزت تكلفتها الإجمالية الـ 36 مليون ريال مع عددٍ من الشركات والمؤسسات الوطنية بعد اعتماد ترسيتها.
وأوضح أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، أن الأمانة أبرمت عقوداً بتكلفة إجمالية بلغت (36,491,331,98) ريالاً، اشتملت على استكمال سفلتة مخططات المنح بحي صهبان السكني بمبلغ (8,783,846,40)، واستكمال سفلتة شرق المطار (أ، ب، ج، مخطط الروضة، مخطط نهوقة السكني) بمبلغ )10,139,280,90).
وأضاف: ضمّت العقود استكمال سفلتة مخطط النهضة بمبلغ (12,018,041,88)، وسفلتة مخطط الخرعاء بمبلغ (5,550,189,80)، وذلك لتأهيل عدد من الطرق، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض الشوارع والطرق الرئيسة، من خلال صيانة الطبقات الإسفلتية وأرصفة الجزر الوسطية والجانبية والإنارة، وتوفير وسائل السلامة والتحكم المروري من إشارات ولوحات وعلامات أرضية وغيرها.