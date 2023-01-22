بـ 36 مليون ريال..عقود مشروعات خدمية متنوّعة توقّعها "أمانة نجران"

وأوضح أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، أن الأمانة أبرمت عقوداً بتكلفة إجمالية بلغت (36,491,331,98) ريالاً، اشتملت على استكمال سفلتة مخططات المنح بحي صهبان السكني بمبلغ (8,783,846,40)، واستكمال سفلتة شرق المطار (أ، ب، ج، مخطط الروضة، مخطط نهوقة السكني) بمبلغ )10,139,280,90).