"شؤون الحرمين" توزِّع 10 آلاف مظلة و4 آلاف سجادة وهدايا فاخرة على الحجاج

وزَّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي-ممثلة بوكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية- على حجاج بيت الله الحرام، (10) آلاف مظلة و(4) آلاف سجادة، إضافة إلى عدد من الهدايا الفاخرة والمباخر والورود والحلويات على الزوار والقاصدين لبيت الله الحرام، وذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".