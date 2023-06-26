"شؤون الحرمين" توزِّع 10 آلاف مظلة و4 آلاف سجادة وهدايا فاخرة على الحجاج

وزَّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي-ممثلة بوكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية- على حجاج بيت الله الحرام، (10) آلاف مظلة و(4) آلاف سجادة، إضافة إلى عدد من الهدايا الفاخرة والمباخر والورود والحلويات على الزوار والقاصدين لبيت الله الحرام، وذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".
وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات للزوار والقاصدين للمسجد الحرام، وتعزيزاً لمبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.
وأوضح أن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، قدَّمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقاصدين للمسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل الإجراءات كافة؛ ليؤدوا مناسكَهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.