مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم ينقذ مريضة توقف قلبها

نجح الفريق الطبي الجراحي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم عضو تجمُّع القصيم الصحي، في إنقاذ حياة مريضة وأم لطفليْن تبلغ من العمر 42 عاماً، عبر إجراء عملية قلب مفتوح طارئة، وإنعاش قلبي رئوي استمر لمدة 80 دقيقة، بعد تعرُّضها لتوقف القلب.
وتعود تفاصيل الحالة إلى معاناة المريضة من آلامٍ صدرية متكرّرة وصعوبة في التنفس خلال الأيام السابقة، حيث خضعت للفحوصات اللازمة، وتبين وجود خثرة كبيرة الحجم في الأذين الأيمن من القلب؛ ما استدعى نقلها بشكلٍ عاجلٍ إلى غرفة العمليات، وتمّ إجراء التدخل الجراحي الطارئ في أثناء عملية الإنعاش القلبي؛ ليكتشف الفريق الطبي وجود جلطات كبيرة تسبَّبت في انسداد الشريان الرئوي الرئيس، في عملية استغرقت نحو ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح؛ ليتم بعدها مكوث المريضة في العناية المركزة بضعة أيام قبل نقلها إلى قسم الجراحة بحالة مستقرة؛ لتغادر المركز بعد الاطمئنان على صحتها.
وأكّد الفريق الطبي المعالج بمركز الأمير سلطان بالقصيم، أن هذا النوع من العمليات يتطلب تدخلاً سريعاً من قِبل فريقٍ طبي مؤهلٍ لإنقاذ حياة المرضى، مشيراً إلى استعداد المركز وجاهزيته لاستقبال جميع الحالات التي تتطلب جراحة قلبية، ولا سيما الطارئة منها.
يُذكر أن المركز أجرى خلال الأشهر التسعة الماضية نحو 150 عملية قلب مفتوح، إضافة إلى عمليات عدة بتقنية الشق الجراحي الصغير على قلبٍ نابضٍ؛ ما يعزّز من إمكاناته الطبية المتقدّمة في جراحات القلب المختلفة.