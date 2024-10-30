مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم ينقذ مريضة توقف قلبها

وتعود تفاصيل الحالة إلى معاناة المريضة من آلامٍ صدرية متكرّرة وصعوبة في التنفس خلال الأيام السابقة، حيث خضعت للفحوصات اللازمة، وتبين وجود خثرة كبيرة الحجم في الأذين الأيمن من القلب؛ ما استدعى نقلها بشكلٍ عاجلٍ إلى غرفة العمليات، وتمّ إجراء التدخل الجراحي الطارئ في أثناء عملية الإنعاش القلبي؛ ليكتشف الفريق الطبي وجود جلطات كبيرة تسبَّبت في انسداد الشريان الرئوي الرئيس، في عملية استغرقت نحو ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح؛ ليتم بعدها مكوث المريضة في العناية المركزة بضعة أيام قبل نقلها إلى قسم الجراحة بحالة مستقرة؛ لتغادر المركز بعد الاطمئنان على صحتها.