خلال أغسطس.. "هيئة النقل" نفذت "231,644" عملية فحص لأنشطة النقل البري

نفّذت الهيئةُ العامة للنقل ممثلةً في الإدارة العامة للرقابة والامتثال، وبالتعاون مع الجهات المعنية؛ حملات رقابية ميدانية خلال شهر أغسطس الماضي، نتج عنها "231,644" عملية فحص لأنشطة النقل البري؛ منها "231,644" عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى "1,346" عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغ "3,738" زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية "6,717" عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 6 زيارات في النقل السككي تضمّنت محطات قطار الرياض الشرق بالعاصمة الرياض، إضافة إلى محطة قطار الدمام، ومحطتَيْ قطار الهفوف وبقيق بالمنطقة الشرقية، ومحطة قطار حائل والجوف.
وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري "23,054" مخالفةً محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي "10,300" مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية "41" مخالفة في أنشطة النقل البحري، و"6" ملاحظات في أنشطة النقل السككي.
وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت "94%"، بينما سجلت نسبة الامتثال لأنظمة النقل البحري "99%"، مضيفةً: أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري تنوعت بين تشغيل السائقين دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وكذلك عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية عمله، أو عدم التزامه بالاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لأنشطة النقل.
وذكرت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة العامة، وتوجيه المركبات لنقل البضائع.
يُذكر أن منطقة الرياض كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أغسطس؛ حيث سجلت "10,181" مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ"8,638" مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ"5,170" مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ"2,397" مخالفة.