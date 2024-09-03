خلال أغسطس.. "هيئة النقل" نفذت "231,644" عملية فحص لأنشطة النقل البري

وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت "94%"، بينما سجلت نسبة الامتثال لأنظمة النقل البحري "99%"، مضيفةً: أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري تنوعت بين تشغيل السائقين دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وكذلك عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية عمله، أو عدم التزامه بالاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لأنشطة النقل.