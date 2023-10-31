إدارات التعليم تحثُّ شاغلي الوظائف التعليمية برتبة مساعد معلم ومعلم على إرسال وثائقهم

وطالبت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المعلمين الإدارات التعليمية بحصر المعلمين والمعلمات المسكّنين على رتبة (معلم مساعد)، والحاصلين على مؤهل بكالوريوس، في موعد أقصاه 1445/ 4/ 17 هـ، وتزويد المعلمين والمعلمات شؤون المعلمين التابعة لإدارتهم التعليمية بوثيقة التخصص البكالوريوس، بالانتظام أو الانتساب، مع ذكر الجامعة التي حصل منها على وثيقة التخرج، وعام المؤهل، وهل موثوق أو غير موثق في منصة "مسار".