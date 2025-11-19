الفالح: اتفاقيات بمئات المليارات في منتدى الاستثمار السعودي–الأميركي.. وأميركا أكبر مستثمر أجنبي في المملكة

أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي 2025، المنعقد في العاصمة واشنطن، يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية بمئات المليارات من الدولارات، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح الفالح أن الولايات المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، مشيرًا إلى أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا وتوسعًا في مختلف القطاعات.
وأضاف معاليه أن المنتدى شهد توقيع عدة اتفاقيات جديدة في مجالات متنوعة، تشمل الطاقة، والتقنية، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وربط المستثمرين من الجانبين بفرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.