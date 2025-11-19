الفالح: اتفاقيات بمئات المليارات في منتدى الاستثمار السعودي–الأميركي.. وأميركا أكبر مستثمر أجنبي في المملكة

أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي 2025، المنعقد في العاصمة واشنطن، يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية بمئات المليارات من الدولارات، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.