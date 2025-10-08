"المجاهدين" بالشرقية تطيح بمقيم روّج مادة "الشبو" المخدرة

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لتورطه في ترويج مادة الميثامفيتامين المخدرة المعروفة بـ"الشبو"، ضمن جهودها في مكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمخدرات.
وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، قبل إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة المعمول بها.
وتؤكد الجهات الأمنية أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بجرائم المخدرات، مشددة على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.
ويمكن الإبلاغ عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) في باقي مناطق المملكة، كما يمكن التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم (995) أو عبر البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa).