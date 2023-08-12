6 مصادر طبيعية للحصول عليه.. "سعود الطبية" تعدّد فوائد معدن النحاس للجسم

عدّدت مدينة الملك سعود الطبية فوائد معدن النحاس للجسم والمتمثلة في إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وتحفيز إطلاق الحديد لتكوين الهيموجلوبين "المادة التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم"، ويسهم في نمو الرضّع وتطوّر الدماغ ونظام المناعة وتقوية العظام.
ولفتت المدينة إلى أن هناك مصادر طبيعية يمكن للجسم من خلالها الحصول على معدن النحاس، مثل المكسرات والكبدة والنخالة ومنتجات الحبوب الكاملة، والبطاطا والأفوكادو، والفطر، والشيكولاتة الداكنة.
وحذّرت في إنفوجرافيك توعوي لها من أن الزيادة في دخوله للجسم تسبّب آلاماً في المعدة والإسهال، وتلف الكبد والكلى إذا تم تناوله لفترات طويلة.