هطولات وسيول وصواعق.. 5 مناطق ومحافظات تابعة في مرمى تنبيهات "الأرصاد"

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متفاوتة مخصصة لـ5 مناطق، تشير إلى ارتفاعات في درجات الحرارة ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وأتربة مثارة وهطولات متفاوتة الغزارة وصواعق رعدية.
وتفصيلًا: أشارت توقعات "الأرصاد" إلى تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة، اليوم، وارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية، تشمل: العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والخرج، والحريق، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وادي الدواسر.
كما تشير تنبيهات "الأرصاد" إلى تأثر الأفلاج والسليل بهذه الموجة، وارتفاع في درجة الحرارة من 49 - 50 درجة مئوية؛ حيث تبدأ الحالة من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً.
ونبّه المركز، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، إلى أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية "3 - 5" كم، وارتفاعًا في الأمواج على ينبع، والرايس، والعُلا، والعيص، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمرّ حتى الساعة 8 مساءً.
كما نبّه المركز إلى أتربة مثارة على تبوك والمعظم وتيماء وضباء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية "3-5" كلم، مشيرًا إلى أن الحالة تستمرّ بمشيئة الله تعالى حتى الساعة 8 مساءً.
ونوّه "الأرصاد" إلى حالة هطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، تصاحبها رياح شديدة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج، على مدينة جازان، ومحافظات جزر فرسان، والريث، والداير، والحرَّث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، إضافةً لتنبيهه من أتربة مثارة ورياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وارتفاع الموج على محافظتَي الدرب، وبيش، مبينًا أن الحالة تستمرّ، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة الثامنة مساءً.
وأشار المركز إلى حالة هطول أمطار متوسّطة على منطقة عسير، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب. وبيّن أن الحالة تستمرّ، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة الثامنة مساءً.