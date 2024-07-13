هطولات وسيول وصواعق.. 5 مناطق ومحافظات تابعة في مرمى تنبيهات "الأرصاد"

ونوّه "الأرصاد" إلى حالة هطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، تصاحبها رياح شديدة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج، على مدينة جازان، ومحافظات جزر فرسان، والريث، والداير، والحرَّث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، إضافةً لتنبيهه من أتربة مثارة ورياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وارتفاع الموج على محافظتَي الدرب، وبيش، مبينًا أن الحالة تستمرّ، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة الثامنة مساءً.