لإبراز أفضل الفرص.. جهات تعرض أهمية مكة الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب"

وعملت الهيئة الملكية على تطوير الأحياء المطورة وهيَّأت بدورها مساحات تجاوزت 686 ألف متر مربع؛ حيث تعدُّ تلك المساحة بيئة خصبة للمواقع الاستثمارية والترفيهية والسكنية، كما عملت مع أمانة العاصمة على افتتاح طرق الدائري البديلة الدائري الأول والثاني والثالث والرابع؛ التي حققت بدورها تطلُّعات سكان مدينة مكة في سد الازدحام في موسم الحج وخلال الأشهر العُمرة مع ازدياد المُعتمرين.