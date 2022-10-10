شراكة استراتيجية بين المملكة وعُمان في مجال التحول الرقمي

استهلَّ وفد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم، سلسلة لقاءاته الرسمية خلال زيارته الحالية للعاصمة العُمانية مسقط، والهادفة إلى فتح آفاق جديدة وبناء تعاون مثمر بين البلدين الشقيقين في مجالات التقنية والابتكار، بلقاء موسع مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد المعولي، ووزير الاقتصاد الدكتور سعيد الصقري.
وناقش اللقاءات سبل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، والتعاون في مجال الحكومة الرقمية وتنمية المواهب الرقمية، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتعميق التعاون بين الجانبين فيما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، كما تطرق اللقاءان إلى ضرورة تبادل الخبرات والعمل مع الجانب العُماني للإسهام في رفع تنافسية السلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.
وتفعيلًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين؛ تم عقب اللقاء، توقيع برنامجين تنفيذيين بين الوزارتين للتعاون في مجال التحول الرقمي وتنمية القدرات الرقمية، بحضور الوزيرين السواحه والمعولي.
ويهدف البرنامج التنفيذي في مجال التحول الرقمي إلى تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات نمو الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية وتنمية المواهب الرقمية، حيث وقّع على إطلاق البرنامج من الجانب السعودي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، ومن الجانب العُماني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي الشيذاني.
وتم توقيع البرنامج التنفيذي لتنمية القدرات بين البلدين، في خطوة لبناء قادة المستقبل، وتنمية القدرات الرقمية، وتوحيد الجهود لتنمية رأس المال البشري وربطها بمهن المستقبل، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التقنية، وتعظيم الفائدة من التقنيات الرقمية في تحسين بيئات الأعمال، وذلك من خلال تقديم برامج نوعية متخصصة معدة وفق أحدث أساليب التدريب العملية والتطبيقية. ووقع من الجانب السعودي وكيل الوزارة للقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، ومن الجانب العُماني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي الشيذاني.
وبموجب البرنامج؛ سيتعاون الجانبان في تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة تشمل إمكانية التحاق الكوادر الوطنية العمانية في المعسكرات التدريبية التي ينظمها الجانب السعودي ممثلًا في الوزارة من خلال مبادرتها "مهارات المستقبل"، والتي تنفذ عن طريق "الأكاديمية السعودية الرقمية" و"أكاديمية طويق".