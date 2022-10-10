شراكة استراتيجية بين المملكة وعُمان في مجال التحول الرقمي

وتم توقيع البرنامج التنفيذي لتنمية القدرات بين البلدين، في خطوة لبناء قادة المستقبل، وتنمية القدرات الرقمية، وتوحيد الجهود لتنمية رأس المال البشري وربطها بمهن المستقبل، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التقنية، وتعظيم الفائدة من التقنيات الرقمية في تحسين بيئات الأعمال، وذلك من خلال تقديم برامج نوعية متخصصة معدة وفق أحدث أساليب التدريب العملية والتطبيقية. ووقع من الجانب السعودي وكيل الوزارة للقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، ومن الجانب العُماني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي الشيذاني.