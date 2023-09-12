"ديوان المظالم" و"المالية" و"سدايا" تناقش مستجدات الربط التقني بمنصة التنفيذ الإدارية

وكثّف ديوان المظالم جهوده مع الجهات الإدارية ذات العلاقة في سبيل التكامل الرقمي مع منصة (تنفيذ) الإدارية، حيث وقّع مطلع الشهر الحالي اتفاقية الربط الإلكتروني مع البنك المركزي السعودي عبر برنامج (تنفيذ) لضمان سلامة تنفيذ العمليات القضائية من خلال منظومة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل معها.