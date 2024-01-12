"تحديث وتنوع".. آفاق الإشراف البيئي على صناعة التعدين بالمملكة يبلورها "الغامدي"

وأوضح "الغامدي"، خلال كلمته في مؤتمر التعدين الثالث الذي اختتم أعماله أمس، أهمية تعزيز المعايير المبنية على الأداء البيئي لصناعة التعدين في المملكة، ووضع معايير متناسبة وفقًا لنوعية الأنشطة في سلسلة القيمة، كما أكد أن تحقيق إدماج حماية التنوع البيولوجي ضمن حوكمة التنمية التعدينية يتطلب جهودًا تعاونية بين الهيئات التنظيمية وصناعة التعدين.