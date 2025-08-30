الأمن في عسير يوجّه ضربة مزدوجة لشبكات المخدرات: ضبط 5 كجم "قات" وإحباط تهريب 12 كجم "حشيش"

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لجرائم المخدرات، تمكنت الجهات الأمنية في منطقة عسير من إحباط محاولتين منفصلتين لترويج وتهريب مواد مخدرة بلغ إجماليها أكثر من 17 كيلوجرامًا.
ففي محافظة الفرشة، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطن أثناء ترويجه (5) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لـحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب (12) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات للجهة المختصة.
وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة التهريب أو الترويج عبر الاتصال على الأرقام: 911 في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 أو 994 في بقية المناطق، أو على رقم مكافحة المخدرات 995 والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.