الأمن في عسير يوجّه ضربة مزدوجة لشبكات المخدرات: ضبط 5 كجم "قات" وإحباط تهريب 12 كجم "حشيش"

وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة التهريب أو الترويج عبر الاتصال على الأرقام: 911 في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 أو 994 في بقية المناطق، أو على رقم مكافحة المخدرات 995 والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.