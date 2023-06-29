إحدى منسوبات "الشؤون الإسلامية": خدمة الحجاج فخر وعز للمرأة السعودية

جاء ذلك في تصريح صحفي لها خلال مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يستضيف البرنامج في هذا العام أكثر من 4950 حاجاً وحاجّةً يمثلون أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم.