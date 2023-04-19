ضبط 17 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالرياض والمدينة المنورة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (14) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (8) مقيمين من الجنسية السودانية، و(6) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.