جامعة طيبة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة بنظام التعاقد للسعوديين في عدة تخصصات

وقالت الجامعة: الشروط المطلوبة تتمثل في أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية وأن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم مع إرفاقها مع مستندات التقديم ، امتداد تخصص البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه ، حصول المتقدم/ـة على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريس ، أن تكون دراسة جميع المؤهلات (بكالوريوس ــ ماجستير ــ دكتوراه) بنظام الانتظام، أن ينطبق على المتقدم/ــة شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحة ونظام المجلس العلمي في الجامعة، اجتياز الإجراءات النظامية المحددة في الجامعة ، ألا يكون موظفًا في جهة حكومية، أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة في الشرف والأمانة، بالإضافة إلى إرفاق جميع المستندات المطلوبة من مؤهلات ومعدلات وخبرات في طلب التوظيف الإلكتروني .