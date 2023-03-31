جامعة طيبة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة بنظام التعاقد للسعوديين في عدة تخصصات

أعلنت جامعة طيبة عن توفر عدد من الوظائف الاكاديمية الشاغرة في العديد من التخصصات التي ترغب الجامعة في شغلها بنظام التعاقد للسعوديين ، وذلك للمسميات الوظيفية "أستاذ وأستاذ مساعد و أستاذ مشارك".
وقالت الجامعة: الشروط المطلوبة تتمثل في أن يكون المتقدم/ـة سعودي/ـة الجنسية وأن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم مع إرفاقها مع مستندات التقديم ، امتداد تخصص البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه ، حصول المتقدم/ـة على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريس ، أن تكون دراسة جميع المؤهلات (بكالوريوس ــ ماجستير ــ دكتوراه) بنظام الانتظام، أن ينطبق على المتقدم/ــة شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحة ونظام المجلس العلمي في الجامعة، اجتياز الإجراءات النظامية المحددة في الجامعة ، ألا يكون موظفًا في جهة حكومية، أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة في الشرف والأمانة، بالإضافة إلى إرفاق جميع المستندات المطلوبة من مؤهلات ومعدلات وخبرات في طلب التوظيف الإلكتروني .
وأضافت: التقديم لا يعتبر ترشيحاً نهائياً، و على المتقدم/ـة الاطلاع على الوظائف المتوفرة وتحديد القسم والتخصص التي تتوافق مع المؤهلات الحاصل/ـه عليها، بعد تحديد الوظيفة المناسبة يتم استكمال تعبئة طلب التوظيف الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
وأردفت الجامعة: الأولوية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث غير الحاصلين على وظيفة حكومية و أولوية القبول لمن لديه إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في المجلات العلمية المعتمدة، و يتم القبول بعد تحقق الشروط و اجتياز آلية المفاضلة التي تقرها الجهة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن التعديل على طلب التوظيف بعد انتهاء فترة التقديم، وصحة البيانات وإكمال المرفقات شرط أساسي لقبول طلب الترشيح، وفي حال خلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب .
وتابعت: المستندات المطلوب إرفاقها: الهوية الوطنية والسيرة الذاتية والمؤهلات (البكالوريس ــ الماجستير ــ الدكتوراه )، مع المعادلات للحاصلين عليها من الخارج وللمتقدمين على وظائف (أستاذ ــ أستاذ مشارك)، إرفاق ما يفيد منح الدرجة العلمية على أن تكون من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها، ولمزيد من المعلومات دعت الجامعة المتقدمين زيارة البوابة الإلكترونية: