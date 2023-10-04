بالفيديو.. وزير التعليم يجيب عن سؤال "سبق": "هل سيتم تخصيص قطاع التعليم في المملكة؟"

وأشار إلى أن تطوير المعلم وتدريبه سيكون تحت منظومة متكاملة بهدف إعادة صياغة التعليم حاضرًا ومستقبلًا، كما سيحرص على المعلم الجديد وإعادة تطوير وتأهيل المعلم الحالي، بالإضافة إلى بعض الكوادر القيادية المهمة في قطاع التعليم كمدير المدرسة مثلًا، مؤكدًا أن "هذا موضوع مهم بالنسبة لنا".