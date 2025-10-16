بترولوب للزيوت وكويكر هوتون تعلنان عن تحالف استراتيجي لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يرتكز هذا التحالف بشكل رئيسي على توسيع محفظة منتجات بترولوب لتشمل سوائل التشغيل المعدني من كويكر هوتون، وهي فئة منتجات سريعة النمو تتماشى بشكل وثيق مع طموحات المملكة الصناعية. ومن خلال هذا التعاون، ستصبح هذه الحلول أكثر توفرًا للصناعات المحلية، ما يضمن سرعة في التوريد، وخدمات مخصصة تلبي احتياجات العملاء، ودعمًا فنيًا بمعايير عالمية.