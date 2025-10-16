بترولوب للزيوت وكويكر هوتون تعلنان عن تحالف استراتيجي لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت شركة بترولوب للزيوت، إحدى الشركات الرائدة في مجال زيوت التشحيم في المملكة العربية السعودية وإحدى أكبر الشركات المستقلة المتخصصة في زيوت التشحيم على مستوى العالم، وشركة كويكر هوتون، الشركة العالمية الرائدة في مجال سوائل العمليات الصناعية، توقيع تحالف استراتيجي خلال المؤتمر والمعرض السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، الذي أُقيم في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025.
يعد المؤتمر السعودي الدولي للحديد والصلب أكبر حدث من نوعه في المملكة، إذ جمع آلاف المشاركين من أكثر من 50 دولة، وشكّل منصة محورية لقادة الصناعة العالمية لاستكشاف الاتجاهات، وتبادل الخبرات، ومواءمة المبادرات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يجمع هذا التحالف الاستراتيجي بين المعرفة المحلية العميقة والحضور الإقليمي القوي لشركة بترولوب، وبين الابتكار العالمي والخبرة التقنية الواسعة لشركة كويكر هوتون. وتحت شعار "تنويع هادف؛ وأداء متميز"، يركّز هذا التعاون على تقديم حلول عالية الأداء ومستدامة لقطاعات الحديد والسيارات والتصنيع الحديث.
ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات العالمية الموثوقة، وتقديم منتجات وحلول محلية متكاملة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يرتكز هذا التحالف بشكل رئيسي على توسيع محفظة منتجات بترولوب لتشمل سوائل التشغيل المعدني من كويكر هوتون، وهي فئة منتجات سريعة النمو تتماشى بشكل وثيق مع طموحات المملكة الصناعية. ومن خلال هذا التعاون، ستصبح هذه الحلول أكثر توفرًا للصناعات المحلية، ما يضمن سرعة في التوريد، وخدمات مخصصة تلبي احتياجات العملاء، ودعمًا فنيًا بمعايير عالمية.
وسيستفيد العملاء من حلول متكاملة تُعزز الإنتاجية، وتُطيل عمر المعدات، وتُقلل فترات التوقف، وتُحقق وفورات ملموسة في التكاليف. كما سيساعد هذا التحالف بترولوب وعملاءها على بناء قدرات طويلة المدى من خلال تبادل الخبرات العملية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتقديم تقنيات مستدامة تُحسن الكفاءة والأداء.
وقال سلمان سعادت، الرئيس التنفيذي لشركة بترولوب للزيوت :"يمثل هذا التحالف محطة بارزة في مسيرة بترولوب نحو التوسع في فئات منتجات جديدة تُسهم في تشكيل مستقبل الأداء الصناعي في المملكة. ومن خلال تعزيز شراكتنا مع كويكر هوتون، نحن نقدم حلولًا متقدمة محليًا، وندعم نجاح عملائنا، ونُسهم في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030".
وأضاف جيوات بيجلاني، نائب الرئيس التنفيذي للقطاعات المتخصصة عالميًا والرئيس التنفيذي للنمو في شركة كويكر هوتون: "تعكس شراكتنا مع بترولوب التزامنا بدعم مسيرة التطور الصناعي في المملكة العربية السعودية وتلبية احتياجات عملائها المتجددة، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز الكفاءة والتميز التشغيلي. ومن خلال الجمع بين خبراتنا العالمية وخدمتنا المحلية، نضع معيارًا جديدًا لريادة الحلول الصناعية في المنطقة".
يجسّد هذا التحالف التزامًا مشتركًا بالاستدامة والابتكار والنمو الصناعي، بما يدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز التميز التشغيلي. وسيستفيد العملاء في مختلف أنحاء المنطقة من الريادة التقنية العالمية والكفاءة التنفيذية المحلية الموثوقة، بما يعزز قدرتهم على تحقيق أداء مستدام وتنافسية أعلى.