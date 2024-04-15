أبو نخاع: استعانة الشركات الناشئة والصغيرة بخبراء قانونيين لمراجعة العقود تجنبها الكثير من المشاكل والنزاعات

ومن واقع خبرته في العمل القانوني مع الشركات التجارية والشركات الطبية والسفارات في المملكة العربية السعودية، يشير أبو نخاع إلى أن الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة تحتاج إلى الخبرة القانونية في كافة مراحلها، بدء من التأسيس والتسجيل واستخراج التراخيص ومراجعة عقود المقار وشؤون العاملين، وصولاً إلى الصفقات التمويلية والاستثمارية، ومروراً بالاتفاقات والتعاقدات التجارية والإشراف القانوني على عمليات الشركة وأنشطتها.