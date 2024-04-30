"الأرصاد" تُصدر إنذارين بالأحمر للعاصمة ومحافظات الرياض.. أمطار غزيرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر بخصوص منطقة الرياض يشمل: "الحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم".
وأوضحت "الأرصاد" أن الإنذار يتوقع أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وأشارت إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 9:00 وتنتهي في الساعة 23:00.
كما أصدر "الأرصاد" إنذارًا أحمر لمنطقة الرياض يتضمن "الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات".
وذكر المركز أن الحالة تتمثل في توقع هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك من الساعة 9:00 حتى الساعة 23:00.