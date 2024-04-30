"الأرصاد" تُصدر إنذارين بالأحمر للعاصمة ومحافظات الرياض.. أمطار غزيرة

وذكر المركز أن الحالة تتمثل في توقع هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك من الساعة 9:00 حتى الساعة 23:00.