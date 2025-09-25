مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ "عين" عشرينية من الإستئصال إثر عملية سابقة غير ناجحة

وقال الدكتور كريري أنه فور وصول المراجعة للعيادة تم الإستماع إلى شكواها والإطلاع على ملفها الطبي، وتبين أنها تعاني من آلام شديدة بالعين اليسرى، وتورم مع تشوه في شكل العين، نتيجة تجمع السوائل بداخلها، موضحاً بأنه تم إخضاعها لفحوصات طبية دقيقة، شملت التصوير المقطعي (C.T Scan) وأشعة الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) وعدداً من التحاليل المخبرية، بالإضافة إلى أخذ عينة من سوائل العين، وقد بينت النتائج وجود التهاب بكتيري شديد، وانتشار للصديد مع إصابة جزء بسيط من العين بالتليف، الأمر الذي قد يتسبب في فقدان العين بصورة نهائية في حال التأخر بالعلاج.