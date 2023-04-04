"خزام العقارية" و"سينوما" الصينية توقعان اتفاقية شراكة لتنفيذ عدة مشاريع إسكانية نوعية

برعاية من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وقعت اتفاقية شراكة بين كل من "شركة خزام العقارية" وهي شركة سعودية متخصصة بالتطوير العقاري و"شركة سينوما" الصينية التي تعد من كبرى الشركات الصينية في مجال الإنشاءات والمباني، وذلك للعمل على عدة مشاريع إسكانية نوعية في عدد من مدن المملكة وبحجم استثمار يفوق 6 مليارات ريال سعودي.