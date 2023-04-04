"خزام العقارية" و"سينوما" الصينية توقعان اتفاقية شراكة لتنفيذ عدة مشاريع إسكانية نوعية

برعاية من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وقعت اتفاقية شراكة بين كل من "شركة خزام العقارية" وهي شركة سعودية متخصصة بالتطوير العقاري و"شركة سينوما" الصينية التي تعد من كبرى الشركات الصينية في مجال الإنشاءات والمباني، وذلك للعمل على عدة مشاريع إسكانية نوعية في عدد من مدن المملكة وبحجم استثمار يفوق 6 مليارات ريال سعودي.
وحضر توقيع الاتفاقية كل من: وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات فهد النعيم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل.
وتنطلق الاتفاقية من أهداف رؤية 2030م في تعزيز جاذبية السوق السعودي من خلال تحفيز الشركات العالمية الكبرى للدخول فيه في المجال العقاري، حيث تحرص وزارة الاستثمار على دعم القطاع الخاص من خلال الاستفادة المشتركة بين الشركات السعودية والاستثمارات الأجنبية وفق أعلى المعايير والمنهجيات الدولية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى رئيس مجلس إدارة شركة خزام العقارية: إن هذه الاتفاقية تنص على شراكة للعمل على عدة مشاريع إسكانية في المملكة العربية السعودية.
وأبدى الدكتور اليحيى اعتزازه الكبير بما تمثله هذه الاتفاقية من دلالات كبيرة قائلاً: "سعداء بما تمثله هذ الاتفاقية حيث تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030م والتي تعكس حجم الاهتمام الكبير لرئيس مجلس الوزراء سمو لي العهد باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك نقل الخبرات والتجارب وتوطين المعرفة وفق أحدث الممارسات العالمية ومع كبرى الشركات العالمية ومنها شركة "سينوما" التي أؤكد سعادتنا بهذه الشراكة معهم حيث كانت مهنيتهم وتعاملهم تأكيداً أيضاً على أهمية هذه الاتفاقية للطرفين فلهم الشكر.
وفي ختام حديثه، رفع "اليحيى" الشكر والتقدير لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية وملهم الشباب، مؤكداً أن نجاح الاتفاقية يستوجب أيضاً نقل الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على كل الجهود المبذولة لتذليل الصعاب أمام الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص في عقد الشراكات مع المستثمرين الأجانب من كبريات الشركات مما سيدعم ويحقق غاية أن تكون المملكة العربية السعودية أفضل الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي.