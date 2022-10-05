سعيًا لوصول البن السعودي للعالمية.. "الفهاد" يستقبل وفد الإدارة العليا لـ"ستاربكس"

وتأتي هذه الزيارة تزامنًا مع عام القهوة السعودية 2022، وبعد أيام من يوم القهوة العالمي الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، سعيًا لوصول البن المحلي للعالمية، ومناقشة إمكانية استثمار المحصول المحلي من البن السعودي في "ستاربكس"، وإدخاله ضمن مقاهي Starbucks Reserve التي تقدم قهوة مميزة وحصرية في السعودية، وفي جميع أنحاء العالم.