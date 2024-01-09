"المشيطي": 4.4 مليون م3 خزن استراتيجي للمياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وأشار إلى أن سعة إنتاج المياه المحلاة في المملكة بلغت 9.8 مليون م3 في عام 2023م، منها 3.46 مليون م3 في منطقة مكة المكرمة، ويُستهدف الوصول إلى 15.6 مليون م3 بحلول عام 2030م، فيما قفزت سعات نقل المياه المحلاة إلى 1.3 مليون م3 حاليًا، بعد أن كانت 600 ألف م3 في عام 2015م، ويجري العمل على تنفيذ مشاريع نقل جديدة للوصول إلى 1.7 مليون م3؛ لكونه مستهدفًا لعام 2030م لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مبينًا أن قدرات التوزيع الحاليةً بلغت 900 ألف م3 في اليوم، ويجري العمل على تنفيذ مشاريع جديدة، تستهدف رفع كميات التوزيع إلى ما يقارب 1.5 مليون م3 في منطقة مكة المكرمة بحلول عام 2030م.