4 ساعات.. "عملية تقنية حديثة" تزيل تشوّهاً شريانياً لفتاة بالطائف وترد لها حركتها
تمكّن الفريق الطبي بجراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بتجمُّع الطائف الصحي، من استئصال تَشوّه شرياني وريدي في داخل الحبل الشوكي لفقرات العنق لمريضة بالعقد الثاني من عمرها كانت تعاني آلاماً وضعفاً شديداً في كامل الطرف الأيمن أقعدتها عن الحركة.
وفي التفاصيل، قامت المريضة بمراجعة عيادة المخ والأعصاب بسبب شكواها من ألم أعلى الرقبة مع شعورها بخدرٍ وتنميلٍ وضعفٍ في الطرف الأيمن تسبّب في عدم قدرتها على الحركة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية تم اكتشاف تشوّه شرياني وريدي في النخاع الشوكي من الفقرة الرقبية الثالثة ممتداً للفقرة الصدرية الثانية، فقرّر الفريق الطبي على أثرها إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية حديثة ومتقدمة عن طريق المجهر الدقيق للوصول إلى مكان التشوّه الخلقي وفصله عن الشريان المغذي دون وقوع أي ضرر للنسيج العصبي، حيث استمرت العملية أكثر من 4 ساعات بغرفة العمليات.
وتكللت العملية بالنجاح واستطاعت المريضة النهوض والسير على قدميها دون أي مضاعفاتٍ، وبعد فترة خرجت المريضة وتم استكمال الخطة العلاجية والعلاج التأهيلي لها.