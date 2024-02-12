4 ساعات.. "عملية تقنية حديثة" تزيل تشوّهاً شريانياً لفتاة بالطائف وترد لها حركتها

وفي التفاصيل، قامت المريضة بمراجعة عيادة المخ والأعصاب بسبب شكواها من ألم أعلى الرقبة مع شعورها بخدرٍ وتنميلٍ وضعفٍ في الطرف الأيمن تسبّب في عدم قدرتها على الحركة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية تم اكتشاف تشوّه شرياني وريدي في النخاع الشوكي من الفقرة الرقبية الثالثة ممتداً للفقرة الصدرية الثانية، فقرّر الفريق الطبي على أثرها إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية حديثة ومتقدمة عن طريق المجهر الدقيق للوصول إلى مكان التشوّه الخلقي وفصله عن الشريان المغذي دون وقوع أي ضرر للنسيج العصبي، حيث استمرت العملية أكثر من 4 ساعات بغرفة العمليات.