انطلاق العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية بديراب بمشاركة 840 خيلًا ولمدة خمسة أيام

ويمتد البرنامج على مدى خمسة أيام، تبدأ بمنافسات المهرات بعمر السنة، عبر مجموعات متعددة تعكس اتساع المشاركة وتنامي الاهتمام بجماليات السلالة العربية الأصيلة. وتستمر المنافسات في الأيام التالية لتشمل فئات المهرات والأمهار لأعمار سنتين وثلاث سنوات، ثم فئات الأفراس لأعمار 4–6، و7–9، وأكثر من 10 سنوات، إضافة إلى الفحول بمختلف أعمارها، في سلسلة عروض تُبرز روعة تكوين الخيل العربية التي لطالما عُرفت بـ"بنات الريح" لما تمتاز به من رشاقة وسمو وبهاء.