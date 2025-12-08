انطلاق العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية بديراب بمشاركة 840 خيلًا ولمدة خمسة أيام

تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء فعاليات العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة لعام 2025م، في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وذلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وبمشاركة 840 خيلًا من نخبة المرابط المحلية والدولية، في نسخة تُعد الأكبر والأكثر تنوعًا في تاريخ هذا العرض الدولي.
ويمتد البرنامج على مدى خمسة أيام، تبدأ بمنافسات المهرات بعمر السنة، عبر مجموعات متعددة تعكس اتساع المشاركة وتنامي الاهتمام بجماليات السلالة العربية الأصيلة. وتستمر المنافسات في الأيام التالية لتشمل فئات المهرات والأمهار لأعمار سنتين وثلاث سنوات، ثم فئات الأفراس لأعمار 4–6، و7–9، وأكثر من 10 سنوات، إضافة إلى الفحول بمختلف أعمارها، في سلسلة عروض تُبرز روعة تكوين الخيل العربية التي لطالما عُرفت بـ"بنات الريح" لما تمتاز به من رشاقة وسمو وبهاء.
ويشهد اليوم الختامي، يوم السبت، تتويج البطولات النهائية، بما في ذلك بطولات الخيل السعودية الأصل والمنشأ لجميع الفئات، إلى جانب تكريم الجهات المشاركة والحكام، في حفل رسمي يُقام بحضور راعي المناسبة.
وتعكس المشاركة الواسعة من المُلاك والمربين المكانة المرموقة للعرض الدولي، وقدرته على استقطاب نخبة الإنتاج المحلي والدولي، بما يؤكد جودة التنظيم والمعايير المهنية التي يتميز بها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
وتأتي هذه النسخة من العرض امتدادًا لجهود المركز في دعم رياضة الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضور المملكة في تنظيم العروض الدولية، ضمن منظومة عمل تراعي أعلى معايير الاحترافية والتحكيم، وتُبرز الإرث التاريخي العريق للخيل العربية وارتباطها الثقافي العميق في هذه البلاد المباركة.