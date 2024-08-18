شاهد.. رجال الأمن العام يواصلون جهودهم مع بداية العام الدراسي

يواصل رجال الأمن العام جهودهم، في عدد من مناطق المملكة مع بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ.
ونشرت عبر صفحته عبر منصة "إكس"، عددًا من الصور تُظهر مباشرة رجال الأمن لسير العملية الدراسية في عدد من المدارس.
وكان قد رحّب الأمن العام بعودة الطلاب والطالبات للمدارس، داعيًا إياهم إلى الالتزام بإرشادات السلامة عند ركوب الحافلات.
وتحت عنوان "سلامتكم مسؤوليتنا"، شدَّد الأمن العام على ضرورة انتظار الحافلة مع مرافق راشد، والوقوف على الأرصفة بعيدًا عن مسار المركبة، والتأكّد من وقوف الحافلة تمامًا قبل الصعود.
وأضاف أن هناك مجموعة من النصائح عند الدخول للحافلة تشمل "ربط حزام الأمان في جميع الأوقات، والبقاء في وضع الجلوس طيلة الرحلة، وعدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة".
وعند الوصول للمدرسة، نصح الأمن العام بعدم المسارعة إلى النزول حتى تتوقف الحافلة تمامًا، والنزول من الجهة اليمنى للمركبة، والتأكّد من خلو الطريق من المركبات قبل عبوره.
وشدَّد على قائد الحافلة بضرورة التأكّد من خلوّها من جميع الطلاب قبل مغادرتها؛ حفاظًا على سلامة الطلاب.