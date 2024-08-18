شاهد.. رجال الأمن العام يواصلون جهودهم مع بداية العام الدراسي

وتحت عنوان "سلامتكم مسؤوليتنا"، شدَّد الأمن العام على ضرورة انتظار الحافلة مع مرافق راشد، والوقوف على الأرصفة بعيدًا عن مسار المركبة، والتأكّد من وقوف الحافلة تمامًا قبل الصعود.