صاعقة رعدية تُصيب 4 أشخاص ببني مالك جنوبي الطائف

وتم تنويم جميع الحالات بعد إجراء الإسعافات الأولية؛ نظراً لحاجتها للمزيد من الرعاية الطبية، وذلك بإشراف مباشر من مدير المستشفى رشيد بن مساعد المالكي، الذي كان موجودًا بالمستشفى ومتابعًا للوضع أولًا بأول.