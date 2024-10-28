محليات

صاعقة رعدية تُصيب 4 أشخاص ببني مالك جنوبي الطائف

بالتزامن مع أمطار أمس.. وإعلان الطوارئ بمستشفى القريع
صاعقة رعدية تُصيب 4 أشخاص ببني مالك جنوبي الطائف
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أعلن مستشفى القريع بني مالك العام مساء أمس حالة الطوارئ لاستقباله أربع حالات إصابة ناتجة عن صاعقة رعدية وقعت بالمرازيق بني عاصم.

وفور تلقيه بلاغ الحادث تم استدعاء كل أطقم المستشفى الطبية ورفع جاهزية جميع أقسامه، فيما أسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة في إنقاذ حالات المصابين، الذين قُدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية.

وتم تنويم جميع الحالات بعد إجراء الإسعافات الأولية؛ نظراً لحاجتها للمزيد من الرعاية الطبية، وذلك بإشراف مباشر من مدير المستشفى رشيد بن مساعد المالكي، الذي كان موجودًا بالمستشفى ومتابعًا للوضع أولًا بأول.

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